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С начала года в регионе стражи порядка изъяли более 160 тысяч литров опасного алкоголя
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С начала года в регионе стражи порядка изъяли более 160 тысяч литров опасного алкоголя 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ выявили два склада, где находились 100 тысяч литров спиртного без необходимой маркировки. Также сомнительную алкогольную продукцию изъяли в 30 торговых точках.
Например, в феврале оперы выявили в Советске факты продажи фальсифицированных горячительных напитков в двух магазинах. В общей сложности было изъято почти 6 тыс. бутылок. А в прошлом месяце задержали фуру, в которой находились 24 тысячами бутылок спиртного подпольного производства. По данным фактам возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса.
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