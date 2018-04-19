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Нижегородец умер после семейной ссоры с поножовщиной
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Нижегородец умер после семейной ссоры с поножовщиной 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Житель Лукояновского района умер после семейной ссоры, во время которой получил ножевое ранение. Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, подозреваемой в нанесении смертельной травмы 51-летнему мужчине является его гражданская жена.
Следствие считает, что 18 апреля в доме села Салдаманово 58-летняя женщина ударила ножом в бедро своего сожителя. Сделала она это из-за обиды на оскорбления. От острой кровопотери мужчина скончался на месте.
В настоящий момент подозреваемая задержана, в ее отношении возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Женщина не отрицает своей вины.
В скором времени ей изберут меру пресечения. Расследование продолжается.
Напомним, житель Лыскова признался в жестоком убийстве жены.
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