Нижегородец умер после семейной ссоры с поножовщиной 

Житель Лукояновского района умер после семейной ссоры, во время которой получил ножевое ранение. Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, подозреваемой в нанесении смертельной травмы 51-летнему мужчине является его гражданская жена.
Следствие считает, что 18 апреля в доме села Салдаманово 58-летняя женщина ударила ножом в бедро своего сожителя. Сделала она это из-за обиды на оскорбления. От острой кровопотери мужчина скончался на месте.
В настоящий момент подозреваемая задержана, в ее отношении возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Женщина не отрицает своей вины.
В скором времени ей изберут меру пресечения. Расследование продолжается.
Напомним, житель Лыскова признался в жестоком убийстве жены.