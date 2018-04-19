Нижегородец умер после семейной ссоры с поножовщиной

Житель Лукояновского района умер после семейной ссоры, во время которой получил ножевое ранение. Как сообщает СУ СК по Нижегородской области , подозреваемой в нанесении смертельной травмы 51-летнему мужчине является его гражданская жена.

Следствие считает, что 18 апреля в доме села Салдаманово 58-летняя женщина ударила ножом в бедро своего сожителя. Сделала она это из-за обиды на оскорбления. От острой кровопотери мужчина скончался на месте.

В настоящий момент подозреваемая задержана, в ее отношении возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Женщина не отрицает своей вины.

В скором времени ей изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, житель Лыскова признался в жестоком убийстве жены.