Присяжные вынесли обвинительный вердикт 18 петербуржцам по делу об экстремизме

Присяжные заседатели вынесли сегодня обвинительный вердикт в отношении 18 петербуржцев, проходящих по уголовному делу о возбуждении ненависти и вражды, грабежу, умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, убийстве, вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления, уничтожении и похищении паспорта, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следователи установили, что в 2012 году 29-летний на тот момент Андрей Колесников создал организованную преступную группу, в которую, в частности, привлек несовершеннолетних школьников и учащихся колледжей. Объединили их экстремистские убеждения, а совершали они преступления, связанные с насилием и унижением национального достоинства выходцев с Кавказа и Средней Азии.

В период с декабря 2012-го по ноябрь 2014 года они совершили 36 преступлений: убийство, шесть эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 17 — вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, четыре преступления, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, три разбоя, три грабежа, два похищения паспорта.

При этом Колесников, являясь уроженцем Санкт-Петербурга арабского происхождения, в 2002 году сменил свое изначальное имя Джамаль на Андрей.

В ходе следствия проведено более 100 различных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей, объем уголовного дела, которое расследовалось более двух с половиной лет, составил 91 том. Приговор подсудимым будет вынесен в ближайшее время.