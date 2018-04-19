Бывшие заключённые не смогут устроиться водителями такси

Бывшие зэки не смогут устроиться на работу в такси и водителями общественного транспорта. Как в четверг пишут "Известия" Минтранс направил предложение в правительство РФ

Так, для водителей с непогашенной или неснятой судимостью планируется ввести запрет на управление общественным транспортом и такси. По идее Минтранса, речь идет о тех, кто получил срок за тяжкие (изнасилование, грабеж, разбой, взяточничество) или особо тяжкие (убийство, терроризм) преступления.

Согласно уголовному кодексу России , в случае с первыми погашение судимости происходит через восемь лет после освобождения, со вторыми — через 10 лет. Снять судимость могут и раньше, если, например, преступник после выхода из тюрьмы отличался идеальным поведением. Решение об этом в любом случае принимает суд.