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Бывшие заключённые не смогут устроиться водителями такси
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Бывшие заключённые не смогут устроиться водителями такси 

Ivyborg.ru 1 час назад
Бывшие зэки не смогут устроиться на работу в такси и водителями общественного транспорта. Как в четверг пишут "Известия", Минтранс направил предложение в правительство РФ.
Так, для водителей с непогашенной или неснятой судимостью планируется ввести запрет на управление общественным транспортом и такси. По идее Минтранса, речь идет о тех, кто получил срок за тяжкие (изнасилование, грабеж, разбой, взяточничество) или особо тяжкие (убийство, терроризм) преступления.
Согласно уголовному кодексу России, в случае с первыми погашение судимости происходит через восемь лет после освобождения, со вторыми — через 10 лет. Снять судимость могут и раньше, если, например, преступник после выхода из тюрьмы отличался идеальным поведением. Решение об этом в любом случае принимает суд.
В настоящий момент в России нет закона, который запрещал бы бывшим заключённым заниматься профессиональной деятельностью, контактируя с другими людьми. Однако, люди с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не могут, к примеру, заниматься педагогической деятельностью. В случае с некоторыми преступлениями (против жизни и здоровья, против несовершеннолетних и другими) действует постоянный запрет. В органы внутренних дел не имеют права взять человека с любой судимостью, даже погашенной. На госслужбу не примут с непогашенной или неснятой вне зависимости от тяжести преступления.
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