Разбойника, нападавшего на женщин в Новой Ботанике, отправили в колонию

Прокуратура Орловской области сообщает, что вынесен приговор мужчине, который совершал разбойные нападения с применением ножа и осколка бутылки.

Орудовал злоумышленник в августе 2017 года. Его жертвами стали две жительницы Орла. Грабитель поджидал их в районе Новой Ботаники. Угрожая расправой, забирал деньги, телефоны, украшения и банковские карты.

Злоумышленник выдал правоохранителям себя сам. Он воспользовался одним из похищенных телефонов, пытаясь перевести деньги с помощью услуги «мобильный банк». Также оперативники выяснили, что некто в одном из магазинов города попробовал расплатиться банковской картой, принадлежащей потерпевшей. Полицейские вычислили мужчину и задержали.

Заводской суд назначил разбойнику наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима . В качестве отягчающего обстоятельства был учтен рецидив преступления.