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Разбойника, нападавшего на женщин в Новой Ботанике, отправили в колонию
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Разбойника, нападавшего на женщин в Новой Ботанике, отправили в колонию 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Прокуратура Орловской области сообщает, что вынесен приговор мужчине, который совершал разбойные нападения с применением ножа и осколка бутылки.
Орудовал злоумышленник в августе 2017 года. Его жертвами стали две жительницы Орла. Грабитель поджидал их в районе Новой Ботаники. Угрожая расправой, забирал деньги, телефоны, украшения и банковские карты.
Злоумышленник выдал правоохранителям себя сам. Он воспользовался одним из похищенных телефонов, пытаясь перевести деньги с помощью услуги «мобильный банк». Также оперативники выяснили, что некто в одном из магазинов города попробовал расплатиться банковской картой, принадлежащей потерпевшей. Полицейские вычислили мужчину и задержали.
Заводской суд назначил разбойнику наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве отягчающего обстоятельства был учтен рецидив преступления.
Сообщение Разбойника, нападавшего на женщин в Новой Ботанике, отправили в колонию появились сначала на РИА 57.
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