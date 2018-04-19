За скверное слово жительница Саратовской области была жестоко убита ножом

Женщина оскорбила родню знакомого и поплатилась за это собственной жизнью.

Обиженный разъяренный мужчина буквально искромсал женщину холодным оружием, нанеся удары своей жертве в шею, голову и грудь.

В пресс-службе СУ СКР по Саратовской области нашему изданию сообщили, что убийство произошло в ночь с 16 на 17 апреля. Мужчина 30 лет пришел в гости к своей 45-летней знакомой, которая проживала в Лопуховке Аткарского района.

После длительного застолья и употребления алкогольных напитков между гостем и хозяйкой дома произошел серьезный конфликт. Якобы женщина плохо высказалась о родственниках мужчины.

Разъярённый гражданин набросился на обидчицу с ножом и нанес потерпевшей удары по разным частям тела. У несчастной не было ни малейшего шанса выжить, и она скончалась на месте.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), а подозреваемого заключили под стражу.