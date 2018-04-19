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Полицейскими УМВД России по Дмитровскому району по горячим следам раскрыта квартирная кража
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Полицейскими УМВД России по Дмитровскому району по горячим следам раскрыта квартирная кража 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками УМВД России по Дмитровскому району задержаны двое ранее судимых жителей Московской области в возрасте 31 и 43 лет, подозреваемых в краже.
Установлено, что злоумышленники с помощью отмычек вскрыли входную дверь квартиры, расположенную в одном из домов по ул. Космонавтов, незаконно проникли в помещение, откуда похитили ювелирные украшения и личные вещи граждан.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение получаса полицейскими совместно с сотрудниками Дмитровского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области правонарушители были установлены и задержаны. При личном досмотре у мужчин были обнаружены и изъяты отмычки для взлома замков и похищенное имущество.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Московской области.
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