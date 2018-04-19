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В Харькове неизвестные бросили взрывчатку на балкон многоэтажного дома
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В Харькове неизвестные бросили взрывчатку на балкон многоэтажного дома 

РИА Новости 30 минут назад
КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Неизвестные бросили взрывчатку на балкон квартиры многоэтажного дома в Харькове, сообщило в четверг главное управление национальной полиции Украины в Харьковской области.
"В Московском районе Харькова на балконе одной из квартир многоэтажки произошел взрыв. В результате происшествия пострадавших нет. В квартире разбито стекло", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Сообщается, что в четверг рано утром в Московский отдел полиции поступило сообщение от 33-летнего мужчины, который сообщил, что на балкон его квартиры неизвестные бросили неустановленный предмет, он взорвался, началось задымление. Квартира расположена на первом этаже многоэтажки на улице Героев труда.
По данным полиции, по адресу выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции, кинологи. Полицейские проводили осмотр места происшествия, опрос потерпевших.
Решается вопрос о квалификации факта происшествия по Уголовному кодексу украины, все обстоятельства выясняются. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к происшествию.
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