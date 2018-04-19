Пытался «отмазать» брата и друга: за взятку в 11 тысяч рублей дончанину грозит восемь лет колонии

В донской столице возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ростовской области . Он обвиняется по статье «Дача взятки». Утром 4 апреля этого года мужчина пришел в кабинет к сотруднику линейного отдела полиции на станции Батайск и попытался передать 11 тысяч рублей. За эти деньги дончанин хотел «отмазать» своего брата и друга, которые украли имущество « РЖД ». Еще он хотел вернуть свой «ГАЗ», на котором воры скрылись с места преступления — после их задержания машину конфисковали. Однако полицейский от денег отказался и сообщил о происшествии своему руководству. Мужчину задержали. — Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления, — рассказали в Следственном управлении на транспорте. В донской столице судят другого дончанина, который пытался дать взятку полицейскому на транспорте.