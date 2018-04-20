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Двух юных псковичей обвиняют в разбое и кражах
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Двух юных псковичей обвиняют в разбое и кражах 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Полиция Псковского района завершила расследование уголовного дела в отношении двух молодых псковичей.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Псковской области, в Пскове ночью 14 октября 2017 года двое безработных, ранее судимых граждан, 1995 и 1998 годов рождения, состоянии алкогольного опьянения, шли по Ольгинскому мосту. Здесь они увидели незнакомого мужчину, разговаривавшего по мобильному телефону. Приятели решили похитить у незнакомца телефон.
Затем прошли вслед за человеком во двор дома по улице Советской. И здесь напали на него. Они избили мужчину и похитили у него мобильный телефон, деньги, документы.
Они же в деревне Тямша Псковского района в ночь на 16 октября 2017 года во дворе дома по улице Октябрьской обратили внимание на стоявший здесь автомобиль «ВАЗ-21074», который решили похитить. Взломав водительскую дверь, злоумышленники проникли в салон, запустили двигатель легковушки и уехали на ней.
Обвиняемые совершили также хищения имущества из дачных домов и сараев на территории Псковского и Печорского районов. Среди похищенного ими — электропила, бензокоса, микроволновая печь, телевизор, комплект спальных аксессуаров, велосипед, спиртное. Кроме того, один из обвиняемых с 23 по 24 октября 2017 года на улице Освободителей в Пскове из помещения строящегося дома и строительного вагончика украл электроинструменты на сумму более 100 тысяч рублей.
Еще одна кража была совершена в ноябре 2017 года из дачного дома в Псковском районе. Обвиняемый монтировкой взломал входную дверь и проник в помещение, откуда похитил водоногреватель, музыкальный центр, бензиновый триммер, электрическую угловую шлифовальную машинку и другие вещи. Причиненный ущерб превысил 50 тысяч рублей. Краденое он сложил в заранее приготовленные полиэтиленовые пакеты и скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны полицией. Сейчас расследование завершено. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
АиФ Северо-запад: последние новости
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