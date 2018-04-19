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Компании Подмосковья оштрафовали на 243 млн руб за картельные сговоры с 2014 года
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Компании Подмосковья оштрафовали на 243 млн руб за картельные сговоры с 2014 года 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Порядка 246 дел о картельных сговорах возбудило Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы, сумма штрафов составила 243 миллиона рублей с 2014 года, сообщил в четверг на заседании Мособлдумы руководитель ведомства Игорь Золотарев.
«Всего, начиная с 2014 года, Московским областным УФАС возбуждены 246 дел о сговоре (картели), в рамках этих дел управление приняло более 100 заявлений о добровольном признании в нарушении законодательства, вынесено штрафов на сумму 243 миллиона рублей», — сказал Золотарев.
Он подчеркнул, что чаще всего предметом картельного сговора становились лекарственные средства, медицинское оборудование, продукты питания для образовательных и медицинских учреждений, строительство зданий и дорог.
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