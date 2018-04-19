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Под Волгоградом пожилой мужчина застрелил должника
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Под Волгоградом пожилой мужчина застрелил должника 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Городищенском районе Волгоградской области 77-летний мужчина, не простив должника, прострелил ему голову.
— Мужчины встретились рядом с Дворцом культуры. Поссорившись со своим 57-летним знакомым из-за долга, пожилой горожанин схватился за пистолет, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — 77-летний местный житель несколько раз выстрелил в голову и тело товарища, сидевшего за рулём УАЗа.
Убив своего знакомого, мужчина забрал оружие и быстро ретировался с места преступления.
— Житель Городищенского района, подозреваемый в убийстве и незаконном обороте оружия, попал на камеры видеонаблюдения, — добавили в пресс-службе Следственного управления. — Пожилой мужчина задержан, свою вину он полностью признал.
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