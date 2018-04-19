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Волжанин получил срок за «продажу» элитных квартир-невидимок
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Волжанин получил срок за «продажу» элитных квартир-невидимок 

АиФ Волгоград 1 час назад
Суд приговорил 34-летнего Андрея Журавлева к двум годам колонии-поселении за мошенничество при оформлении сделок по продаже элитных квартир в Волжском.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, с октября 2014 года по февраль 2016 года мужчина публиковал в интернете объявления о срочной продаже недвижимости по заниженной стоимости. Однако на самом деле никаких элитных квартир у него не было. В объявлениях он размещал фото чужой дорогой недвижимости. После того, как ему звонили потенциальные покупатели, он просил их перевести ему на карту предоплату в счет планируемой сделки. Получив деньги, мужчина переставал отвечать на звонки. Ему удалось обмануть 17 человек, получив от них в общей сложности 600 000 рублей. Вину в мошенничестве он признал полностью, частично возместив ущерб.
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