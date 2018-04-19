В Воронеже сотрудники полиции изъяли почти полкилограмма героина, предназначенного для сбыта

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области получили оперативную информацию о том, что двое местных жителей в возрасте 21 года и 20 лет могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские задержали молодых людей и в ходе личного досмотра обнаружили у них полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. По результатам проведенного исследования установлено, что вещество является наркотическим средством — героином массой 486,34 грамма.

Подозреваемые сбывали наркотики бесконтактным способом в Коминтерновском районе. В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что делали «закладки».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной частью статьи, — до 20 лет лишения свободы.