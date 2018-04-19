Жажда «хорошей жизни» вынудила кемеровскую семью красть икру

Семья из города Киселевска Кемеровской области воровала из местного продуктового магазина красную икру, колбасу, сыр, шоколад и другие товары. Полиция вычислила злоумышленников. Об этом сообщил сайт «Опер ТВ» со ссылкой на областное МВД.

Супруги довольно часто посещали продуктовый и каждый раз приносили оттуда разные деликатесы — икру, дорогой сыр и колбасу. Однако все продукты не были ими куплены — граждане крали товары.

Судя по видео, женщина и мужчина действовали по одному и тому же плану: она клала в корзину дорогие продукты, потом заходила в уголок магазина, где, по их мнению, не было камер. Там ее супруг брал вещи из корзины и раскладывал их по карманам.

Полицейские вычислили и задержали злоумышленников. Оказалось, что супруги как минимум четыре раза проворачивали свое дело. В общей сложности пара похитила 30 банок красной икры и другие продукты на сумму 14 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье «Кража» направлено на рассмотрение в суд. Если вину супругов признают, то они могут оказаться за решеткой на срок до пяти лет.

Похожая история произошла с еще одним жителем Кемеровской области. Мужчина украл несколько бутылок алкоголя из продуктового магазина, но решил отвести от себя подозрения — он купил одну бутылку. Позднее он вернулся за очередной «дозой наживы».