Ещё
Экс-военных США признали виновными в заказном убийстве на Филиппинах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-военных США признали виновными в заказном убийстве на Филиппинах 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Трое бывших американских военнослужащих были признаны американским судом виновными в убийстве агента по недвижимости на Филиппинах по заказу международного криминального авторитета, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, заказное убийство было совершено еще в 2012 году. Крупный торговец оружием и наркотиками Поль ле Ру заподозрил, что риелтор обманула его при заключении земельной сделки.
Исполнителями убийства стали экс-военнослужащие ВС США Адам Самиа и Дэвид Стилвелл, которых нанял уже работавший на мафиози 52-летний Джозеф Хантер, ранее служивший в американском спецназе. После совершения убийства они вернулись в США, где и были арестованы в 2015 году.
Как сообщает агентство, всем троим фигурантам дела грозит пожизненное заключение. При этом, как отмечается, Хантер уже отбывает 20-летний срок за подготовку убийства федерального агента.
РИА Новости: последние новости
Скелет человека нашли в колодце в московском парке Покровское-Стрешнево В Таиланде россиянина задержали за кражу смартфона Чайка рассказал, как сдержать "растущий вал" нарушений со стороны следствия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России351
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО148
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом35
8 лет за кокаиновый круиз17
Тулеев уедет за границу330
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
00:25
В Москве появятся бесплатные исторические прогулки
Новости Москвы
03:24
Собянин поручил повысить выплаты донорам
Новости Москвы Общество
00:57
В ЦОДД назвали причину многокилометровых пробок
Новости Москвы Погода
01:00
Мероприятия ко Дню Победы пройдут в 21 парке
Новости Москвы
01:15
В Москве ликвидировали провал грунта на Новом Арбате
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение