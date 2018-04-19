Экс-военных США признали виновными в заказном убийстве на Филиппинах

По данным агентства, заказное убийство было совершено еще в 2012 году. Крупный торговец оружием и наркотиками Поль ле Ру заподозрил, что риелтор обманула его при заключении земельной сделки.

Исполнителями убийства стали экс-военнослужащие ВС США Адам Самиа и Дэвид Стилвелл, которых нанял уже работавший на мафиози 52-летний Джозеф Хантер, ранее служивший в американском спецназе. После совершения убийства они вернулись в США, где и были арестованы в 2015 году.

Как сообщает агентство, всем троим фигурантам дела грозит пожизненное заключение. При этом, как отмечается, Хантер уже отбывает 20-летний срок за подготовку убийства федерального агента.