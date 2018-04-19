Ещё
В Тольятти разыскивают похитителей, орудовавших в торговом центре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тольятти разыскивают похитителей, орудовавших в торговом центре 

ТРК Губерния 2 часа назад
В Тольятти двое неизвестных в торговом центре на улице Ленина похитили сотовый телефон. Преступление произошло в конце марта примерно с 18:00 до 18:30. Мужчинам на вид от 23 до 28 лет, среднего телосложения, рост 175 — 185 см. Один из них был одет в бордовую куртку с белыми рукавами, синие джинсы, черно-серую шапку-ушанку. Другой — в черные кроссовки и штаны, такого же цвета шапку, молния на куртке белого цвета. Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (937) 999-64-34, 8 (987) 458-63-90, или в любой отдел полиции.
ТРК Губерния: последние новости
Доцент из Тольятти требовал от студента 14 тысяч рублей за зачёт Грабителя-сладкоежку задержали в Промышленном районе Самары 22-летняя жительница Самары вступила в борьбу с вооруженным грабителем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций43
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО251
Россияне «изменили» доллару74
Центральная Россия покроется снегом6
8 лет за кокаиновый круиз26
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение