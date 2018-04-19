В Тольятти разыскивают похитителей, орудовавших в торговом центре 

В Тольятти двое неизвестных в торговом центре на улице Ленина похитили сотовый телефон. Преступление произошло в конце марта примерно с 18:00 до 18:30. Мужчинам на вид от 23 до 28 лет, среднего телосложения, рост 175 — 185 см. Один из них был одет в бордовую куртку с белыми рукавами, синие джинсы, черно-серую шапку-ушанку. Другой — в черные кроссовки и штаны, такого же цвета шапку, молния на куртке белого цвета. Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (937) 999-64-34, 8 (987) 458-63-90, или в любой отдел полиции.