Ещё
Москвичка задержана за хищение 45 млн руб., взятых в долг по подложным документам на квартиру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ потребовала от США компенсаций
РФ потребовала от США компенсаций

Москвичка задержана за хищение 45 млн руб., взятых в долг по подложным документам на квартиру 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция задержала 44-летнюю москвичку по подозрению в мошенническом хищении 45 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
«В полицию обратился заявитель, который пояснил, что в июле 2017 г. группа лиц c помощью подложных документов выманила у него 45 млн руб. Эти деньги потерпевший выдал злоумышленникам под залог квартиры на ул. Тверская, оформив договор займа. Преступники получили деньги и скрылись. В результате расследования полиция задержала и полностью изобличила 44-летнюю москвичку», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Агентство «Москва»: последние новости
Подростка задержали по подозрению в сексуальном насилии над четырехлетним мальчиком в ТРЦ Columbus Следствие просит арестовать обвиняемого в изнасиловании 19-летней в машине на юго-западе Москвы Уголовное дело завели после угона в Москве Rolls-Royce и Mercedes у хроникера журнала Tatler
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО249
Япония заявила протест России415
Россияне «изменили» доллару61
8 лет за кокаиновый круиз26
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом39
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение