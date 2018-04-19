Москвичка задержана за хищение 45 млн руб., взятых в долг по подложным документам на квартиру

Полиция задержала 44-летнюю москвичку по подозрению в мошенническом хищении 45 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«В полицию обратился заявитель, который пояснил, что в июле 2017 г. группа лиц c помощью подложных документов выманила у него 45 млн руб. Эти деньги потерпевший выдал злоумышленникам под залог квартиры на ул. Тверская, оформив договор займа. Преступники получили деньги и скрылись. В результате расследования полиция задержала и полностью изобличила 44-летнюю москвичку», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).