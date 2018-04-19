В Новороссийске вырубили ясени на общую сумму почти в миллион рублей

По факту незаконной вырубки в особо крупном размере прокуратура края возбудила уголовное дело Ясени, общей стоимостью почти в миллион рублей, вырубили в Новороссийске Незаконную вырубку без разрешительных доркументов в центральном районе Новороссийска в ходе проверки выявила Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. Сумма ущерба государству составила почти 1 миллион рублей. По факту возбуждено уголовное дело. Ход и результаты его расследования природоохранная прокуратура поставила на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края