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В Новороссийске вырубили ясени на общую сумму почти в миллион рублей
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В Новороссийске вырубили ясени на общую сумму почти в миллион рублей 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
По факту незаконной вырубки в особо крупном размере прокуратура края возбудила уголовное дело
Ясени, общей стоимостью почти в миллион рублей, вырубили в Новороссийске.
Незаконную вырубку без разрешительных доркументов в центральном районе Новороссийска в ходе проверки выявила Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура.
Сумма ущерба государству составила почти 1 миллион рублей.
По факту возбуждено уголовное дело. Ход и результаты его расследования природоохранная прокуратура поставила на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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