На Ставрополье сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении серии краж из автомобилей

В дежурную часть Отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу с заявлениями о хищении ценных вещей и автозапчастей обратились местные жители.

При проведении необходимых оперативных мероприятий установлено, что в течение нескольких дней неизвестные проникали в автомобили и гаражи потерпевших и похищали аккумуляторные батареи, колеса, электрогенераторы, а также иные ценные вещи. Общая сумма ущерба, причиненного четверым потерпевшим, составила около 140 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и местонахождение злоумышленников. Двоих ранее судимых местных жителей задержали и доставили в отдел внутренних дел, где они дали признательные показания. В ходе проведения обысковых мероприятий оперативники обнаружили и изъяли часть похищенного имущества по месту жительства одного из мужчин.