На Ставрополье сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении серии краж из автомобилей 

В дежурную часть Отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу с заявлениями о хищении ценных вещей и автозапчастей обратились местные жители.
При проведении необходимых оперативных мероприятий установлено, что в течение нескольких дней неизвестные проникали в автомобили и гаражи потерпевших и похищали аккумуляторные батареи, колеса, электрогенераторы, а также иные ценные вещи. Общая сумма ущерба, причиненного четверым потерпевшим, составила около 140 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и местонахождение злоумышленников. Двоих ранее судимых местных жителей задержали и доставили в отдел внутренних дел, где они дали признательные показания. В ходе проведения обысковых мероприятий оперативники обнаружили и изъяли часть похищенного имущества по месту жительства одного из мужчин.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.