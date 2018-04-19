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В Башкирии грабитель утонул, убегая от стражей порядка
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В Башкирии грабитель утонул, убегая от стражей порядка 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Днем 19 апреля в Башкирии обнаружили тело мужчины на берегу реки возле города Дюртюли.
В погибшем опознали одного из грабителей, которого за несколько часов до этого преследовали сотрудники ДПС местного отдела ГИБДД. Мужчину и его сообщника застали на месте преступления — они вытаскивали чужие вещи из гаража. Сообщника удалось задержать сразу, а вот второй подозреваемый сбежал.
— Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, осматривают место происшествия, — сообщили в республиканском следственном комитете.
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