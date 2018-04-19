Полицейский попался на взятке в 55 тысяч рублей в Краснодарском крае

Бывшего начальника отделения полиции обвинили во взятке в 55 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудник полиции узнал, что местная жительница с опозданием подала декларацию оборота спиртных напитков, а ее зять незаконно занимался продажей пиротехники и решил «заработать» на этом. За денежное вознаграждение он пообещал не привлекать их к административной ответственности.

Родственники согласились, но сообщили в правоохранительные органы . Передача денег состоялась в одном из кафе. По данным

интернет-портала

«Кубань 24», злоумышленник получил взятку в размере пяти и 50 тысяч рублей. В этот момент его задержали оперативные сотрудники УФСБ

В настоящее время мужчина задержан. Обстоятельства преступления выясняются. Ведется следствие.