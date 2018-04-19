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Полицейский попался на взятке в 55 тысяч рублей в Краснодарском крае
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Полицейский попался на взятке в 55 тысяч рублей в Краснодарском крае 

360tv.ru 2 часа назад
Бывшего начальника отделения полиции обвинили во взятке в 55 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сотрудник полиции узнал, что местная жительница с опозданием подала декларацию оборота спиртных напитков, а ее зять незаконно занимался продажей пиротехники и решил «заработать» на этом. За денежное вознаграждение он пообещал не привлекать их к административной ответственности.
Родственники согласились, но сообщили в правоохранительные органы. Передача денег состоялась в одном из кафе. По данным
интернет-портала
«Кубань 24», злоумышленник получил взятку в размере пяти и 50 тысяч рублей. В этот момент его задержали оперативные сотрудники УФСБ.
В настоящее время мужчина задержан. Обстоятельства преступления выясняются. Ведется следствие.
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