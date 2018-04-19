Сотрудница соцзащиты и ее приятель похитили 4,1 млн руб в Волгограде

31-летняя сотрудница одного из волгоградских отделений учреждения соцзащиты населения и ее 27-летний знакомый украли 4,1 миллиона рублей с помощью мошеннической схемы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, с января 2016 по сентябрь 2017 года они вносили в компьютерную базу данных недостоверные сведения, за счет чего у случайных людей появлялось право на получение социальных выплат. Затем якобы положенные гражданам деньги похищались и делились между сотрудницей отделения и е приятелем.

Полицейские возбудили в отношении злоумышленников уголовное дело. В ходе проведенного обыска у них дома правоохранители обнаружили часть похищенных денег — 900 000 рублей. На эту сумму наложен арест. Теперь девушке и приятелю грозит до 10 лет колонии.