В Таиланде россиянина задержали за кражу смартфона

Полиция сообщила, что камера видеонаблюдения в магазине одежды в районе Ао Нанг засняла момент, когда мужчина украл с прилавка смартфон Iphone X Туриста из России задержали полицейские тайской провинции Краби на юге страны: его обвиняют в краже смартфона у местной жительницы, сообщает местный портал The Thaiger со ссылкой на полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье. Полиция сообщила, что камера видеонаблюдения в магазине одежды в районе Ао Нанг засняла момент, когда мужчина украл с прилавка смартфон Iphone X хозяйки магазина, когда ты отвлеклась, чтобы обслужить его жену и дочь. Хозяйка магазина, обнаружив пропажу, заявила о ней в полицию и выпустила сообщение в социальных сетях, в котором разместила видео с камеры наблюдения и пообещала награду в размере 5 000 таиландских бат (около 170 долларов) тому, кто укажет местонахождение мужчины и его семьи. Несмотря на то, что россиянин вместе с женой и ребенком покинул в тот же день материковую часть провинции Краби и переехал в бунгало на острове Ланта, входящем в состав той же провинции, полиции удалось найти его на острове и задержать.

Россиянин сперва признался только в том, что именно его имя значится в ордере на арест, но сам факт кражи отрицал. Однако при обыске в бунгало была найдена одежда, в которой мужчину засняла видеокамера, а затем и сам смартфон, который был спрятан в детскую коробку с конфетами.

Гражданина РФ и его супругу доставили в полицию района Ао Нанг.