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Сотрудников компьютерной фирмы заподозрили в похищении коллеги
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Сотрудников компьютерной фирмы заподозрили в похищении коллеги 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
В Москве задержаны пять работников компании по ремонту компьютеров, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГУ СК Юлия Иванова.
Отмечается, что четверо фигурантов уже арестованы, один соучастник отправлен под домашний арест, передает ТАСС.
По версии следствия, мужчины в ноябре 2017 года «из корыстных побуждений разработали преступный план по похищению своего коллеги по работе».
Так, на парковке в СНТ «Северянин», расположенном рядом с кладбищем, они «применили насилие, посадили потерпевшего в машину и вывезли его в лес».
Злоумышленники требовали от жертвы 60 тыс. рублей «под предлогом выдуманного долга». После получения согласия от похищенного на передачу денежных средств обвиняемые «скрылись с места происшествия, освободив мужчину».
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что обвиняемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Потерпевший работал инженером в компьютерной фирме вместе с обвиняемыми. Обвиняемые же были менеджерами в компании.
Напомним, в декабре 2017 года на Украине был похищен программист из России. После его освободили, выбросив на трассе.
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