В Самаре поймали телефонного террориста, который «заминировал» ТЦ «Аврора»

Самаре полицейские задержали 32-летнего местного жителя. Его подозревают в заведомо ложном сообщении о минировании.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания около 4000 человек. Помещения обследовали кинологи с собаками. Они не нашли взрывчатых или опасных веществ.

Злоумышленник рассказал, что перед звонком на номер 112 вытащил из телефона сим-карту. Свои действия он расценивает как хулиганство. Ранее мужчина уже не раз отбывал наказание.

В отношении телефонного террориста стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит крупный штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.