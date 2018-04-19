В Ярославской области убили женщину-повара

Данилове 34-летний мужчина убил свою 27-летнюю жену.

Преступление произошло накануне. Сестра погибшей стала звонить ей на телефон, но не смогла дозвониться. Тогда девушка пошла домой к сестре и нашла её мёртвой. На теле было несколько ножевых ранений. Рядом весь в крови лежал и муж погибшей женщины. Он пытался покончить с собой. Ему своевременно оказали медицинскую помощь, его жизнь вне опасности. В мотивах убийства сейчас разбираются следователи. Они ещё не успели поговорить с подозреваемым, поскольку он только недавно пришёл в себя.

Про погибшую известно, что она работала поваром в одной из местных пиццерий.