Ещё
В Ярославской области убили женщину-повара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославской области убили женщину-повара 

76.ru 37 минут назад
Фото: 76.ru
В Данилове 34-летний мужчина убил свою 27-летнюю жену.
Преступление произошло накануне. Сестра погибшей стала звонить ей на телефон, но не смогла дозвониться. Тогда девушка пошла домой к сестре и нашла её мёртвой. На теле было несколько ножевых ранений. Рядом весь в крови лежал и муж погибшей женщины. Он пытался покончить с собой. Ему своевременно оказали медицинскую помощь, его жизнь вне опасности. В мотивах убийства сейчас разбираются следователи. Они ещё не успели поговорить с подозреваемым, поскольку он только недавно пришёл в себя.
— Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Ранее он был судим за кражу, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Про погибшую известно, что она работала поваром в одной из местных пиццерий.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле убили повара — хозяина усадьбы
76.ru: последние новости
Муж избивал жену, но уголовное дело возбудили в отношении женщины Семейные страсти в офисе: в центре города мужчина пытался задушить свою жену В Ярославль из Польши в сопровождении спецконвоя привезут опасную преступницу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России268
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом28
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня184
Тулеев уедет за границу377
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя128
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
01:00
Власти сформируют единый стандарт реновации
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение