Мужчину хотят арестовать в Москве за изнасилование девушки

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

«По версии следствия, 14 апреля 2018 года молодой человек в салоне автомобиля, припаркованного вблизи дома по улице Большая Юшуньская в городе Москве, применяя физическую силу, изнасиловал 19-летнюю девушку», — сказала Иванова.

Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве и сотрудников столичного уголовного розыска мужчина, подозреваемый в совершении указанного преступления, был установлен и задержан.

Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.