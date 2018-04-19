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Мужчину хотят арестовать в Москве за изнасилование девушки
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Мужчину хотят арестовать в Москве за изнасилование девушки 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Следствие ходатайствует об аресте молодого человека, обвиняемого в изнасилование девушки на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).
«По версии следствия, 14 апреля 2018 года молодой человек в салоне автомобиля, припаркованного вблизи дома по улице Большая Юшуньская в городе Москве, применяя физическую силу, изнасиловал 19-летнюю девушку», — сказала Иванова.
Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве и сотрудников столичного уголовного розыска мужчина, подозреваемый в совершении указанного преступления, был установлен и задержан.
Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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