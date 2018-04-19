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Житель Сортавалы выбрал неудачный способ обогащения
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Житель Сортавалы выбрал неудачный способ обогащения 

Карельские вести 1 час назад
Мужчина приговорен к 10 месяцам исправительных работ за регистрацию фирм-однодневок.
Мировым судьей судебного участка № 1 г. Сортавала вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Как установлено в судебном заседании, в 2016 году подсудимый за денежное вознаграждение предоставил незнакомому человеку свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписал документы, необходимые для предоставления в налоговую инспекцию с целью регистрации на свое имя двух обществ с ограниченной ответственностью.
При этом цели управления указанными организациями и осуществления обязанностей учредителя и руководителя он не имел.
На основании представленных документов налоговая инспекция приняла решения о регистрации этих фирм, сведения о них были внесены в установленном порядке в Единый государственный реестр юридических лиц.
С учетом обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого, полного признания вины, суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
Поскольку осужденный официально не трудоустроен, отбывать наказание он будет в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
Приговор в законную силу не вступил.
По материалам: ptzgovorit.ru
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