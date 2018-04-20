Китаец-контрабандист ввез в Забайкалье смартфоны на миллионы и почти тонну удобрений

Сотрудники правоохранительных служб задержали жителя Поднебесной, который пытался ввести на территорию Забайкальского края крупную партию контрафактных сотовых телефонов. Проведенная экспертиза, что стоимость смартфонов превышает 20 млн рублей. Кроме того, как сообщила пресс-служба Читинской таможни, размер не уплаченных таможенных платежей превысил три миллиона рублей. Предприимчивый иностранец пытался провести 834 килограмма удобрений для растений, а также другие товары народного потребления.

Сейчас в отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершённое в крупном размере». С представителями правообладателей телефонов известных торговых марок также проводится работа по определению размера причиненного им ущерба.

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