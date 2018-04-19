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Похитителя смартфона и травмата поймали во Всеволожске
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Похитителя смартфона и травмата поймали во Всеволожске 

Ivyborg.ru 49 минут назад
Во Всеволожском районе Ленобласти усилиями сотрудников полиции был задержан грабитель, который ещё в конце марта напал на местного жителя и отобрал у того смартфон и травматический пистолет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, поздним вечером 30 марта грабитель руками и ногами избил 42-летнего прохожего во Всеволожске. Добычей вора стали смартфон и травматический пистолет, который не помог пострадавшему защититься. В итоге нападения мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного угрозыска задержали 21-летнего жителя Всеволожска. Смартфон и травматический пистолет были изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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