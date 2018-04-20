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Уголовное дело возбудили после смерти челябинки при диагностике аппендицита
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Уголовное дело возбудили после смерти челябинки при диагностике аппендицита 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летней жительницы Челябинска во время операции по диагностике аппендицита, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Инцидент произошёл на прошлой неделе в городской больнице № 6.
«Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области. — Будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников».
Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.
Отметим, что о служившемся журналистов рассказали родственники погибшей. Девушка пошла в больницу с жалобой на боль в животе. Врачи, заподозрив у неё аппендицит, направили на эндоскопию. Однако во время хирургического вмешательства студента скончалась. Предположительно, это произошло из-за случайного прокола или разрыва кровеносных сосудов.
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