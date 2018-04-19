Ночные грабители сняли с петербуржца потертые джинсы 

32-летний петербуржец заявил сегодня в полицию, что минувшей ночью на Красносельском шоссе его остановили двое рослых молодых людей, которые потребовали у него снять джинсы.
Ночной прохожий отказался остаться без штанов, но тут же получил удар в пах, после чего все-таки с джинсами расстался. С ними странные ребята и удалились в неизвестном направлении. Цена вопроса — примерно тысяча рублей.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.