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Ночные грабители сняли с петербуржца потертые джинсы
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Ночные грабители сняли с петербуржца потертые джинсы 

Интересант 50 минут назад
32-летний петербуржец заявил сегодня в полицию, что минувшей ночью на Красносельском шоссе его остановили двое рослых молодых людей, которые потребовали у него снять джинсы.
Ночной прохожий отказался остаться без штанов, но тут же получил удар в пах, после чего все-таки с джинсами расстался. С ними странные ребята и удалились в неизвестном направлении. Цена вопроса — примерно тысяча рублей.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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