Ночные грабители сняли с петербуржца потертые джинсы

32-летний петербуржец заявил сегодня в полицию, что минувшей ночью на Красносельском шоссе его остановили двое рослых молодых людей, которые потребовали у него снять джинсы.

Ночной прохожий отказался остаться без штанов, но тут же получил удар в пах, после чего все-таки с джинсами расстался. С ними странные ребята и удалились в неизвестном направлении. Цена вопроса — примерно тысяча рублей.