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Лженефтяник из Башкирии обманул 16 вахтовиков
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Лженефтяник из Башкирии обманул 16 вахтовиков 

АиФ-Уфа 57 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
27-летний житель Башкирии обманывал граждан, желающих устроится на работу вахтовым методом. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Мошенник выставлял на различных сайтах объявления, в которых писал, что он сотрудник отдела кадров крупной нефтяной компании, которой требуются работники.
Жертвы афериста звонили по указанному в объявлении номеру. В разговоре с «кандидатами» мужчина расспрашивал об опыте работе и был дотошен в отношении документов. Только через несколько дней «работодатель» перезванивал кандидату на трудоустройство и говорил, что тот подходит для работы в компании.
Затем мошенник просил клиентов выслать ему деньги, якобы для оплаты перелета к месту работы. Суммы переводов колебались от 8 до 15 тысяч рублей. Всего от действий мужчины пострадали 16 человек.
Оперативники задержали злоумышленника. Он признал свою вину. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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