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600 тысяч рублей отняли у жительницы Ростовской области
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600 тысяч рублей отняли у жительницы Ростовской области 

АиФ Ростов 56 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, женщина вернулась домой, получив банке кредит, когда к ней пришла мириться семья, с которой она находилась в ссоре.
Однако уладить конфликт не удалось. В ходе него глава пришедшего семейства забрал у хозяйки дома сумку с деньгами, после чего гости ушли.
Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого.
В настоящее время в отношении мужчины, который ранее отбывал наказание за кражу, наркотики и причинение смерти по неосторожности, завели уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).
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