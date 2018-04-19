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100 полицейских привлекли к поиску и задержанию убийцы под Волгоградом
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100 полицейских привлекли к поиску и задержанию убийцы под Волгоградом 

АиФ Волгоград 52 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Городищенском районе Волгоградской области убийца, увидев, что его ищет более 100 полицейских, сдался правоохранителям.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 18 апреля в полицию поступило сообщение о выстрелах в одном из поселков. Приехавшие правоохранители нашли «УАЗ» с 57-летним мужчиной внутри. Как выяснилось, тот скончался в машине от огнестрельного ранения. Полицейские, опросив очевидцев, выяснили, что убийцей мог быть односельчанин мужчины. Правоохранители установили, что тот скрывается и имеет при себе пистолет и охотничье ружье. Его искали в течение нескольких часов более 100 сотрудников полиции. Сотрудники уголовного розыска, ППС и бойцов спецподразделения Росгвардии блокировали район вероятного нахождения подозреваемого, чем напугали его. Тот, понимая, что скрываться уже бесполезно, сдался им. Скоро он будет передан в территориальное подразделение Следственного комитета России. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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