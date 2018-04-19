Под Волгоградом пенсионер из-за долга расстрелял односельчанина

В Городищенском районе Волгоградской области 77-летний пенсионер расстрелял односельчанина из-за долга.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального СКР, выстрелы раздались накануне около четырех дня около дворца культуры по улице Молодежной.

— Между 57-летним потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт из-за денежного долга, — пояснили РИА34 в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области. — Подозреваемый достал пистолет и сделал несколько выстрелов в область головы и туловища потерпевшего, сидевшего на водительском сидении в салоне автомобиля УАЗ. Пострадавший скончался, а злоумышленник вместе с оружием скрылся.

Когда на место приехали оперативники и следователи СКР, они изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент убийство.

— В том силе и это помогло в кратчайшие сроки позволило установить личность убийцы, — добавили в Следственном управлении. — 77-летний подозреваемый задержан, он во всем признался. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу