Насильника несовершеннолетней девочки задержали в Луге

Раннее судимый подозреваемый напал на школьницу, раздел и сфотографировал. Сейчас следователи проверяют его причастие к аналогичным преступлениям

Преступление было совершенно 21 ноября 2017 года. Девушка выходила из частного дома на улице Гагарина, направляясь на занятия в школу.

Мужчина в маске затолкал девушку в помещения, раздел, применив силу и начал фотографировать. Школьница оказала напавшему активное сопротивление, и тот скрылся. По подозрению в преступлении задержан 54-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственный действия сексуального характера».