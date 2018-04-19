Насильника несовершеннолетней девочки задержали в Луге 

Раннее судимый подозреваемый напал на школьницу, раздел и сфотографировал. Сейчас следователи проверяют его причастие к аналогичным преступлениям
Преступление было совершенно 21 ноября 2017 года. Девушка выходила из частного дома на улице Гагарина, направляясь на занятия в школу.
Мужчина в маске затолкал девушку в помещения, раздел, применив силу и начал фотографировать. Школьница оказала напавшему активное сопротивление, и тот скрылся. По подозрению в преступлении задержан 54-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственный действия сексуального характера».