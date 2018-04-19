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Покушение на убийство: житель Карелии напал на знакомого с молотком
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Покушение на убийство: житель Карелии напал на знакомого с молотком 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Подозреваемый задержан, расследованием уголовного дела занимается СУСК по РК.
В Кемском районе Карелии задержан местный житель, подозреваемый в покушение на убийство, сообщает карельский следком
По версии следствия, в вечернее время 17 апреля 2018 года в квартире поселка Рабочеостровск Кемского района между местными жителями произошла ссора, в ходе которой 62-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему знакомому не менее трех ударов кухонным молотком в область головы.
Умысел на убийство до конца доведен не был по независящим от подозреваемого обстоятельствам в связи с оказанием потерпевшему своевременной медицинской помощи,
— говорится в сообщение СУСК по РК.
Подозреваемый задержан. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
По материалам: ptzgovorit.ru
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