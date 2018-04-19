Мертвого мужчину нашли в городском округе Егорьевск

«Городской округ Егорьевск, деревня Батраки, СНТ «Кирпичики» без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 45-50 лет», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что приняты меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. По данному факту проводится проверка.