Мертвого мужчину нашли в городском округе Егорьевск 

Проверку проводят по факту обнаружения тела мужчины в садовом товариществе «Кирпичики» подмосковного городского округа Егорьевск, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Городской округ Егорьевск, деревня Батраки, СНТ «Кирпичики» без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 45-50 лет», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что приняты меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. По данному факту проводится проверка.