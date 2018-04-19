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Мертвого мужчину нашли в городском округе Егорьевск
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Мертвого мужчину нашли в городском округе Егорьевск 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Проверку проводят по факту обнаружения тела мужчины в садовом товариществе «Кирпичики» подмосковного городского округа Егорьевск, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Городской округ Егорьевск, деревня Батраки, СНТ «Кирпичики» без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 45-50 лет», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что приняты меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. По данному факту проводится проверка.
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