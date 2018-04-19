Как дурят нашего брата: омичка заплатила крупную сумму за лечение от «инфекционной болезни» 

Пожилая омичка после успешного лечения в одной из израильских клиник, получила неприятный звонок. Представившаяся работником здравоохранения женщина, сообщила, что пенсионерке угрожает серьезная опасность — у нее обнаружено редкое инфекционное заболевание. После этого старушке предложили пройти лечение в клинике Новосибирска. Пенсионерка согласилась и в тот же день перевела на счет незнакомки 155 тыс. рублей. Лишь на другой день она поняла, что ее обманули.
Следователь уже возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Для установления владельца счета, на который были переведены деньги, стражи порядка подготовили ряд запросов в финансовое учреждение, а также запросили детализацию телефонных переговоров заявительницы. Сейчас известно, что звонок потерпевшей поступил из Москвы.
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