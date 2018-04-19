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В Крыму подрядчик завысил стоимость реконструкции детсада на 2,5 млн
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В Крыму подрядчик завысил стоимость реконструкции детсада на 2,5 млн 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Прокуратура Армянска выявила факт завышение подрядчиком стоимости реконструкции городского детского сада «Солнышко» на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
"Выявлен факт внесения подрядчиком недостоверных сведений в акты выполненных работ, в которых их объемы и стоимость завышены на 2,5 млн рублей", — сообщили в пресс-службе.
Ввиду необоснованного перечисления подрядчику денежных средств и причинения ущерба бюджету в особо крупном размере, прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
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