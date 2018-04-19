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Петербуржец угрожал взорвать свою бывшую сожительницу
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Петербуржец угрожал взорвать свою бывшую сожительницу 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге 57-летний мужчина после расставания угрожал взорвать свою бывшую сожительницу.
Инцидент произошел вечером в среду, 18 апреля. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в доме №102 на улице Бабушкина заложен тротил. Правоохранители выяснили, что по данному адресу живет 50-летняя женщина. Она рассказала, что этим же вечером ей пришло сообщение от бывшего возлюбленного с угрозами.
Оперативники осмотрели жилище и не обнаружили опасных предметов. Жильцов здания не эвакуировали. Сейчас полицейские ищут мужчину.
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