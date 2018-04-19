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«Заминировавший» избирательный участок новосибирец понес наказание
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«Заминировавший» избирательный участок новосибирец понес наказание 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Как выяснил суд, 50-летний Николай Д. на своем избирательном участке заявил о предстоящем взрыве бомбы, причем сделал это уже после того, как проголосовал. Инцидент произошел 18 марта примерно в 13 часов в школе № 75 по улице Тургенева, 202.
На выходе из школы мужчина подошел к сотруднику полиции и огорошил его признанием в минировании здания. При этом он не конкретизировал место взрыва. Полицейские осмотрели здание, но ничего подозрительного не нашли.
Мужчину осудили по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Хулиган объяснил свой поступок тем, что был пьян.
В итоге суд вынес в отношении Николая Д. приговор — полтора года ограничения свободы. Все это время осужденному запрещено покидать Новосибирск и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции.
Нередко именно злоупотребление алкоголем приводит к возникновению «шуток» о минировании. В два часа ночи с 15 на 16 января нетрезвый мужчина разыграл соседа снизу, «заминировав» его квартиру. Вскоре юмориста задержали и передали следственно-оперативной группе.
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