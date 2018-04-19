Саратовец изготовил нунчаки своими руками и попался полиции

Теперь 41-летнему мужчине грозит уголовная ответственность за изготовление ударно-раздробляющего холодного оружия.

Оказалось, что 41-летний житель Елшанки в Красноармейском районе собственноручно изготовил нунчаки. Между тем, по классификации полицейских, данное оружие попадает под статус холодного. Именно по этой причине его изготовление запрещено.

Мужчина сразу же сознался в содеянном, и против него было возбуждено уголовное дело еще и по 223 ч.4 УК РФ (незаконное изготовление оружия). По словам полицейских, задержанный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.