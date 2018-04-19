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Саратовец изготовил нунчаки своими руками и попался полиции
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Саратовец изготовил нунчаки своими руками и попался полиции 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Теперь 41-летнему мужчине грозит уголовная ответственность за изготовление ударно-раздробляющего холодного оружия.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области, в ходе расследования уголовного дела по факту кражи, возбужденного 4 марта 2018 года, выяснились интересные подробности.
Оказалось, что 41-летний житель Елшанки в Красноармейском районе собственноручно изготовил нунчаки. Между тем, по классификации полицейских, данное оружие попадает под статус холодного. Именно по этой причине его изготовление запрещено.
Мужчина сразу же сознался в содеянном, и против него было возбуждено уголовное дело еще и по 223 ч.4 УК РФ (незаконное изготовление оружия). По словам полицейских, задержанный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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