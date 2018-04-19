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Более трех «лимонов» украли у жильца квартиры на Петрозаводской
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Более трех «лимонов» украли у жильца квартиры на Петрозаводской 

Управа района Ховрино города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Из квартиры жителя района на Петрозаводской улице похитили более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
«В полицию обратился 33-летний мужчина, проживающий на улице Петрозаводской, и заявил, что три неизвестные девушки, находившиеся у него в гостях, тайно похитили из шкафа принадлежащие ему денежные средства и скрылись. Материальный ущерб составил 3,2 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Обстоятельства произошедшего выясняются. (то)
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