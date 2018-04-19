Подростка задержали по подозрению в сексуальном насилии над четырехлетним мальчиком в ТРЦ Columbus

Вечером 18 апреля в службу «02» обратилась 33-летняя москвичка. «Женщина рассказала, что пошла со своим четырехлетним сыном в ТРЦ Columbus на ул. Кировоградская, где оставила малыша в игровой комнате. Когда заявительница вернулась, чтобы забрать сына, то увидела, что какой-то юноша совершает с ее ребенком насильственные действия сексуального характера», — сказал источник.