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Подростка задержали по подозрению в сексуальном насилии над четырехлетним мальчиком в ТРЦ Columbus
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Подростка задержали по подозрению в сексуальном насилии над четырехлетним мальчиком в ТРЦ Columbus 

Агентство «Москва» 1 час назад
Несовершеннолетнего задержали по подозрению в сексуальном насилии над малолетним мальчиком в игровой комнате столичного торгово-развлекательного центра, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 18 апреля в службу «02» обратилась 33-летняя москвичка. «Женщина рассказала, что пошла со своим четырехлетним сыном в ТРЦ Columbus на ул. Кировоградская, где оставила малыша в игровой комнате. Когда заявительница вернулась, чтобы забрать сына, то увидела, что какой-то юноша совершает с ее ребенком насильственные действия сексуального характера», — сказал источник.
Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Химок. В отношении подростка возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, ведется следствие.
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