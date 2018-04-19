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На ночного стрелка из Саратова завели два уголовных дела
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На ночного стрелка из Саратова завели два уголовных дела 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Экспертиза установила, что оружие, из которого была обстреляна многодетная семья, является огнестрельным.
Напомним, 15 апреля 38-летний подозреваемый обстрелял глубокой ночью из ружья в поселке Рейник Саратова частный дом многодетной семьи. Якобы злоумышленник решил проучить семейство за отравленную ранее собаку.
По сообщению ГУ МВД России по Саратовской области, в микрорайоне «Лазурный» ночная стрельба перепугала местных жителей, особенно хозяйку дома — 35-летнюю женщину. Она сразу же обратилась в полицию, и правоохранителям удалось оперативно задержать 38-летнего подозреваемого, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Обыск по месту жительства задержанного гражданина выявил целый арсенал вооружений: ружье 12 калибра, мелкокалиберная винтовка без затвора, обрез гладкоствольного охотничьего двуствольного ружья, пневматический пистолет и патроны.
Позже экспертиза установит, что оружие является огнестрельным. По факту находок возбуждено уголовное дело по статье по ст.222 ч.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и 223 ч.1 УК РФ (незаконное изготовление оружия).
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