СКР возбудил уголовное дело против бывшего мэра Нижнего Новгорода

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Кондрашова , сообщает пресс-служба ведомства. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России).

«Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова », — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2012-2013 года Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов получили 17 млн рублей за выделение участка под строительство крематория.