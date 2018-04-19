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СКР возбудил уголовное дело против бывшего мэра Нижнего Новгорода
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СКР возбудил уголовное дело против бывшего мэра Нижнего Новгорода 

Rambler News Service 1 час назад
Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, сообщает пресс-служба ведомства. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России).
«Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2012-2013 года Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов получили 17 млн рублей за выделение участка под строительство крематория.
Привалов и двое посредников — предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин — задержаны. Им предъявили обвинение. Олег Кондрашов объявлен в розыск.
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