Нажился на крушении поезда: за обман РЖД на полмиллиона рублей донской бизнесмен отправится в колонию 

Белокалитвинский районный суд вынес приговор в отношении руководителя компании по вывозу отходов. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве.
В 2013 году компания предпринимателя выполняла работы по ликвидации последствий крушения грузового поезда в Ростовской области. И бизнесмен решил обмануть РЖД: в документе он соврал, что его работники еще собрали и вывезли жидкие отходы, и получил за это 546 755 рублей. Обман вскрылся, и руководителю компании пришлось предстать перед судом.
— Суд назначил предпринимателю наказание в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении, — рассказали в пресс-службе Белокалитвинского городского суда.
Как добавили в ведомстве, адвокат бизнесмена собирается обжаловать приговор. Если у него это не получится, то коммерсант лишится свободы.
В конце прошлого года майор полиции из Ростовской области украл у РЖД рельсы и сдал их в металлолом.